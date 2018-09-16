台中套房門縫飄出濃臭味 驚見房客成「發黑乾屍」

2018-09-16 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕台中市北屯區熱河路一間出租套房，在14日傳出濃濃臭味，警方到場後發現一具發黑乾屍，死者已死亡超過4天，疑似因病身亡。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，警方指出，死者為53歲的徐姓男子，由於住處門縫飄出刺鼻臭味，被發現時已倒臥在房間地版上，且遺體發黑乾癟。警方初步調查，現場沒有遺書或是打鬥等破壞痕跡，加上他遺體發黑有屍臭，研判死亡時間已超過4天。

另外，死者兒子和警方表示，父子平時不常見面，僅知道父親有胃病病史。警方報請檢察官相驗後，全案以因病死亡開出死亡證明書。