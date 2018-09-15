南投運磚車大車禍 超載罪加一等還恐賠逾500萬

南投市民族路肇事的運磚車，警方經過磅調查，確定涉及超載磚塊而罪加一等。（資料照，記者謝介裕攝）

2018-09-15 12:44

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市昨日發生的6人輕重傷、27部汽機車受損的重大車禍，今日警方針對肇事的運磚拖板車進行過磅調查後，也確定運磚車涉及超載而罪加一等，遂依道路交通管理處罰條例予以開單處分。

南投分局交通小組表示，肇事的拖板車合法載重量為35公噸，儘管車子連撞27部汽機車後，才橫在民族路街頭失去動力，但仍找來大型吊車予以拖走，並強制進行過磅調查，結果重達46.41公噸，涉嫌超載磚塊11.41公噸。

依道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載貨物超過核定之總重量，除基本罰鍰新台幣1萬元以外，還須視超載數量加罰，超載10噸以下者，總超載部分，每1公噸加罰新台幣1000元，然而，該案超載逾10公噸，因此，依法每超載1公噸須加罰2000元，警方便對違規的黃姓駕駛開出3萬2000多元的罰單。

警方說，案發當時，黃姓駕駛再三聲稱，車子來到民族路下坡路段時，突然煞車失靈才釀成重大車禍，如今調查的結果，無疑讓黃某自打嘴巴，假使沒有超載所產生的重力加速度，也許車子就不致於失控煞不住，與車禍之間有一定的因果關係，警方也呼籲被害相關車主儘速到案製作筆錄，以利相關理賠作業進行，確保本身權益。

此次肇事的運磚車，總共造成1部大貨車、1部大客車、12部自小客車、3部自小貨車及10部機車受損，合計27部，擁有20多年修車經驗的簡姓修車廠業者表示，上述汽機車受損狀況不一、廠牌及零件價格也不同，初估修車理賠費至少500萬元以上，對上班族而言，可謂是一筆「天文數字﹗」