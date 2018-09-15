謝文進質疑竹市消防車輛裝備大多過期 義消出來說「良心話」

2018-09-15 09:19

〔記者王駿杰／新竹報導〕選舉將近，煙硝味越來越濃！新竹市長參選人謝文進14日指消防局有超過6成的各式消防車輛與救災裝備過期，林智堅市府卻砸大錢辦活動、設看板；除了消防局針對謝文進的議題做澄清，目前擔任竹市義消副總隊長的鍾文煌也親上火線說「良心話」，表示他當義消近10年，林智堅可說是最照顧、重視義消的一位市長。

鍾文煌說，義消曾向林智堅反映，進入火場所穿的兩截式消防衣數量不足，林智堅一得知就同意編列經費，3年多來就增加200多套兩截式消防衣，但前10年這些消防衣總共也才只有100多套。

鍾文煌指出，最近義消們已陸續收到林智堅及總隊長給的執勤騎乘機車安全帽等裝備，各分隊從以前用救護車更改的後勤車，也都改買全新的專用後勤車，因為有林智堅的支持與重視，義消們才心甘情願為公共安全付出。

消防局指出，4年來斥資1億2239萬元購置雲梯車、排煙車、警備車及各式搶救器材，並全面汰換救護外套、配發便帽、燈具。

至於車輛年限，消防局說，行政院「財務標準分類」列出年限是供各單位參考，實務上仍需看車輛及器材的保養情況，決定是否汰除。各式車輛、裝備器材每年度都編列充足的養護預算，目前所有車輛、裝備器材都維持良好使用狀態。

謝文進昨提出審計部106年度新竹市總決算審核報告，指竹市消防局各式消防車輛共計176輛，有115輛已逾最低使用年限。他認為，消防局各類救災車輛與裝備年齡過高，均不利救災，但林智堅卻花錢在交流道設置像「開罐器」的裝置藝術，又用340萬元做「新竹300」4個公園看板，呼籲市府要全面汰換消防救災逾期裝備，這才是市長當前最要緊的事。