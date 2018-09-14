139線又傳事故！拖板車滿載磚塊 車頭車身突分離

2018-09-14 17:04

〔記者湯世名／彰化報導〕139線又傳事故！1個多月來車禍事故頻傳的彰化縣139線大彰路，日前由地方政府在139舉辦路祭法會，祭拜亡靈、撫慰人心，博得地方好評，不料今天下午4時許又傳出滿載磚塊的拖板車在行經139線花壇鄉上坡路段時，扣住拖板的拉桿突然斷裂成車頭、車身分離，造成雙向大塞車，所幸無人員傷亡，緊急找來吊車清理現場，當地居民說：「這次只有車頭、車身分離，果然有祭有差。」

這起事故發生在今天下午4時許，1輛滿載磚塊的拖板車行經139線花壇鄉上坡路段時，突然停住不動，且車頭、車身出現分離，司機下車查看，發現疑似是扣住拖板的拉桿斷裂造成，經緊急出動兩輛大型拖吊車，將車斗上的磚塊吊至路旁，再仔細研究該如何解除危機，截至目前為止仍在排除中，這起事故也造成雙向車道大塞車，動彈不得。

由於最近1個多月來，139線死傷事故頻傳，又逢農曆七月「鬼月」，當地居民與用路人都認為是「抓交替」，彰化市公所、花壇鄉公所與當地居民、寺廟於日前合辦路祭，現場有100桌普渡桌，並由道士沿路做法，希望讓往生者安息，居民則求一份心安，不料今天下午又傳出事故，不過未造成人員傷亡，就有民眾稱有祭拜果然有差。

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