惡煞擄人強押洗劫...女學生遭丟包基隆八堵國小

2018-09-13 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕新北市驚傳女學生遭擄！

綜合媒體報導，昨天中午12時許，一名18歲馬偕護專的女學生獨自返回位於三芝的宿舍時，遭一名惡煞持球棍強押上車，女學生被帶至山區後，遭惡煞毆打、逼問提款卡密碼。女學生途中忍痛傳訊息向友人求救，友人得知後立刻報警。

報導稱，女學生1小時後遭丟包在基隆八堵國小，獨自搭計程車回學校求救。警方透露，女學生頭部、背部及左腳有多處毆打傷痕，目前鎖定歹徒為一名40歲的男子，詳細情形有待進一步調查。