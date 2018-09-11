「假中國使館、公安」詐遍北美 外交部提醒「聽掛查」

2018-09-11 22:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕北美地區電話詐騙案頻傳！繼「中國口音人士」與「機器錄音」冒充我外館名義，外交部今天說，詐騙手法推陳出新，近來又有多起以「中國使領館或公安」名義的詐騙電話，騙取個資或詐財，國人遭詐1萬5000美元到18萬美元不等。外交部宣導口訣「聽掛查」，提醒旅美國人注意此事，提高警覺。

自5月開始，我駐美國外館密集出現名義遭冒用的詐騙案例，「範圍幾乎涵蓋全美」，包括華盛頓、紐約、波士頓、邁阿密、西雅圖、洛杉磯、檀香山、亞特蘭大、芝加哥、舊金山等外館都接獲通報。據了解，當時多為「中國口音人士」與「機器錄音」冒充我外館名義，詐取僑胞個資。我駐館7月時即已通報美國警方立案調查。

外交部北美司副司長陳慧蓁今天出席例會時，再次主動提及此案後續。她說，詐騙手法推陳出新，近來又有多起以「中國大使館、總領館或中國公安」名義，通知領取重要文件，或聲稱當事人身分遭冒用恐遭美國通緝、境管等，詐取旅美國人的個資或錢財，已造成部分國人1萬5000美元到18萬美元不等的損失。

陳慧蓁舉例，旅美留學生S君接到自稱「DHL人員」的電話，指他寄到中國的包裹遭到中國海關攔截，S君回說沒有這回事，對方就說「你的個資恐怕被盜用了」，將電話轉給「上海公安」。假「上海公安」不僅向S君索取護照號碼等個資，還通知S君說他涉及跨國洗錢，已被上海檢察院通緝。為免遭逮捕，「假公安」稱要協助洗刷罪名，但要求S君匯款等。S君經多方查證後認為是詐騙，最後封鎖電話。

陳慧蓁說，詐騙犯會透過「你已經被監聽」、「要求受害人下載保密用的BBM通訊軟體」及「提供精心偽造的法院文件」等手法，取信受害人。為提醒旅美國人注意此事，外交部宣導「一聽：聽清楚電話要求、有無要求個資或帳戶」、「二掛：聽完就掛電話，並記下號碼及通話內容」、「三查：向相關部門或親友查證內容」。

外交部呼籲，若不慎提供護照個資給不肖人士，請立即向駐外單位申換護照。若懷疑遭到詐騙、或已造成財物損失，請保存證據並向當地警察機關報案，以維護自身權益。