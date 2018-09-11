嘉義市金紙鐵皮屋倉庫失火 驚見1具焦屍

嘉義市劉富街一間小型鐵皮屋倉庫發生火警，消防人員進入火場發現1具焦屍。（記者丁偉杰翻攝）

2018-09-11 17:02

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市劉富街一間小型鐵皮屋倉庫今午3點32分發生火警，消防人員獲報到場接水線灌救，10多分鐘即控制火勢，但進入火場發現1具焦屍，不過，屍體已經被燒到無法辨認，警方正通知倉庫所有人到場釐清案情。

警方說，火警現場為小型鐵皮倉庫冒煙，內部儲放金紙，面積約5坪，火勢撲滅後，消防人員以電鋸將鐵門鋸開，赫然發現地上有一具焦屍。