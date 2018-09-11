澎湖檢舉賄選專用信封出爐 呼籲民眾勇於檢舉賄選不法

2018-09-11 14:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年底五合一選舉腳步近了！由於參選者眾，在僧多粥少的情況下，坊間賄聲賄影不斷，因此澎湖地檢署、澎湖縣政府警察局、澎湖縣調查站及澎湖縣政府政風處，今日在澎湖縣政府警察局2樓禮堂發表「檢舉賄選專用信封」。

今日檢舉賄選專用信封發表會，由檢察長莊榮松、警察局長賈樂吉、調查站主任考掄元、澎湖縣政府政風處長邱盛林等人，共同具名對外發表，並由澎湖縣政府政風處廉政志工們及檢警調政風首長，一同演出反賄選行動短劇，告訴民眾檢舉賄選的方法，進行反賄選宣導。

由於賄選無孔不入，莊榮松表示，為了讓民眾隨時掌握檢舉賄選資料，因此製作4萬多份檢舉賄選專用信封，記載選民想知道的檢舉賄選相關資訊，被視為檢舉賄選的葵花寶典，未來將由澎湖縣警察局發放各派所所警勤區員警，再發給每個家庭一封，只要民眾善加利用，檢舉獎金自然手到擒來，歡迎人人成為檢舉達人，讓澎湖的選風更為潔淨。

動除了公開發表「檢舉賄選專用信封」，也藉短劇教導民眾如何檢舉賄選賺獎金，鼓勵民眾一同擔任反賄選守門員，拒絕賄選，守護澎湖，選出好人才，造福澎湖，同時也取名「檢舉賄選有一套、專用信封獎金到」，更呼籲各候選人嚴守乾淨選舉的原則公平競爭，切勿買票以身試法。