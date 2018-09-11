南投警拂曉攻堅 「行刑式」槍擊嫌犯睡夢中被逮

涉及南投縣竹山鎮「行刑式」槍殺案的許姓嫌犯，今日遭警方逮捕，連上衣也來不及穿就被押解到竹山分局偵辦。（記者謝介裕翻攝）

2018-09-11 12:11

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮楊姓茶農遭「行刑式」槍殺案，南投警方今日清晨5時許，在彰化縣大城鄉1處民宅展開攻堅行動，順利將在睡夢中的嫌犯許育洲逮捕到案，據調查，許嫌與楊姓死者一樣都是從事製茶工作，現年41歲的許嫌，比死者大12歲，但從製茶技巧到賣茶行銷，頻遭死者揶揄、諷刺不如他，加上日前烤肉時，2人又發生口角，因此許嫌才憤而行兇，警方訊後，依故意殺人、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送法辦。

該案發生在今年8月30日凌晨1時許，當時29歲的楊姓茶農，與友人烤肉聚會後，獨自先駕車離去，過了半小時後，其友人才開車下山，結果在竹山鎮鯉南路旁發現死者車子，原以為是楊某喝了一點酒後在路旁休息，怎料，上前一看，才驚覺遭人狙擊，警方接獲報案後，也立刻成立專案小組展開偵辦。

惟因許嫌（槍砲、殺人未遂、毒品等前科）生性狡詐，犯案後，對外不用手機，並將犯案的自小客車停放在屏東縣枋寮地區，自己則搭乘公車往北竄逃，試圖藉由聲東擊西手法混淆視聽。

不過，仍被警方識破，並掌握藏匿在彰化縣大城鄉1處民宅，南投縣警察局刑事大隊大隊長李明道、副大隊長江威興及竹山分局長鄭有益、中打第6大隊第4隊長李彥樺等人，今日見時機成熟，拂曉展開攻堅行動，當時破門而入時，嫌犯在睡夢中還來不及反應，就已被優勢警力制服，甚至連上衣也未穿上就被押解竹山警分局偵辦，且過程中也無任何人員傷亡。

警方說，許嫌偵訊時聲稱，案發當天，他也曾參與烤肉聚會，期間，因製茶、賣茶等工作，再度遭死者嘲諷，才會提早離席並守候在死者下山的路線而予以槍殺，如今也為自己一時的衝動，十分懊悔，希望司法能予其改過自新的機會，警方訊後，依故意殺人等罪嫌究辦。

除此，許嫌案發後，曾於台中、苗栗、新竹、屏東、高雄 、台南、彰化等縣市，由12名友人輪流接應藏匿，警方也陸續將這12名嫌犯逮捕偵辦中。

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