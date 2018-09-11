網PO翻車照片 「小強」竟出來搶戲！

有民眾從轎車內拍翻車照片PO網，車內的「小強」意外超搶戲！（翻攝自臉書彰化人大小事）

2018-09-11 10:27

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰南路三段9日傍晚傳出一起翻車事故，1輛轎車行經路口處時突然失控翻覆，開車在路口等紅燈的梁姓男子拍下照片PO網，告知網友這起事故，不料有網友眼尖看到車內儀表板上的一隻蟑螂，大喊：「小強！」網友焦點全都集中在「牠」身上，有人說：「小強超搶戲！」梁男只得苦笑說：「不要對我的吉祥物這麼有興趣！」網友全笑翻。

這起翻車事故發生在前天下午5時30分，1輛轎車行經彰化市彰南路三段與一德南路口時，突然左彎朝一德南路口處的鐵皮圍籬筆直衝去，撞擊後當場翻覆，消防單位據報派員趕往搶救，將車上駕駛柯姓男子與黃姓女乘客送醫急救，所幸2人都無生命危險。初步研判是柯姓男子行經該路口處時突然癲癇發作，進而導致車輛失控肇事。

當時開車在一德南路口停等紅燈的梁姓男子，立即從駕駛座上拍照後PO上臉書社團「彰化人大小事」，告知網友這起車禍事故，不料有網友眼尖從照片中發現，其車內儀表板上竟停著一隻蟑螂，當場驚呼：「有嘎抓啦！」網友紛紛開始接力發言，有人說：「原來不是只有我第一眼看到小強」，還有人說：「牠在看翻車啦！」另有網友說：「蟑螂超搶戲的啦！」一度有不少網友以為這隻蟑螂「活跳跳」，仔細一瞧恍然大悟原來是「玩具蟑螂」，網友全笑翻。

大批網友焦點全部集中在「搶戲的小強」，讓原本PO網是要告知網友這起車禍事故訊息的梁姓駕駛始料未及，自我調侃說：「牠是車子的守護神」，甚至苦笑說：「不要對我的吉祥物這麼有興趣！」