驚悚3秒！機車騎士被迴轉小貨車撞飛 安全帽滾路面

彰化和美彰新路發生驚險意外，機車騎士被迴轉小貨車撞上。（記者劉曉欣翻攝）

2018-09-11 10:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是命大！彰化縣和美彰新路昨天下午發生驚險意外，18歲柯姓機車騎士，被迴轉的自小貨車撞上，整部機車就卡在小貨車輪下，柯男整個人彈飛倒在路邊，連全罩安全帽都飛滾到路面，柯男胸部挫傷及手腳擦傷，沒有生命危險。

彰化縣和美警分局交通分隊小隊長王志民表示，這起意外發生在昨天下午3時許，吳姓男子（38歲）駕駛小貨車從和美彰新路2段由南往北行駛，因為要迴轉到對向車道，與由南往北行駛的柯姓（18歲）機車旗士發生車禍，柯男人車倒地，剛好交通分隊巡邏員警林倚賢路過，立即下車察看，並協助處理，這起意外的雙方酒測值均為零，柯男送往彰基醫院救治。

王志民指出，這起意外除了造成柯男受傷以外，也造成小貨車的左前保險桿、左前車門有凹損，機車的車頭受損，初步研判自小貨車未依規定讓車，機車也未注意車前狀況，相關肇事責任仍有待進一步調查釐清。

警方呼籲，剛拿到駕照的機車騎士，上路行駛除了安全配備以外，也要遵守交通規則，注意路況；車輛在路口迴轉時，也要禮讓直行車，確定安全情況再迴轉。

相關影音

彰化和美彰新路發生驚險意外，機車騎士被迴轉小貨車撞上。（記者劉曉欣翻攝）

彰化和美彰新路發生驚險意外，機車騎士（紅圈處）被迴轉小貨車撞上。（記者劉曉欣翻攝）

18歲機車騎士被迴轉小貨車撞到彈飛倒地，連安全帽都彈飛落地。（記者劉曉欣翻攝）

彰化和美彰新路發生驚險意外，機車騎士被迴轉小貨車撞上，安全帽彈飛落地，機車騎士（紅圈處）也彈飛倒地。（記者劉曉欣翻攝）

彰化和美彰新路發生驚險意外，機車騎士被迴轉小貨車撞上，機車都卡在小貨車輪下。（記者劉曉欣翻攝）

彰化和美彰新路發生驚險意外，機車騎士被迴轉小貨車撞上，機車都卡在小貨車輪下。（記者劉曉欣翻攝）

彰化和美彰新路發生驚險意外，機車騎士被迴轉小貨車撞上，機車都卡在小貨車輪下。（記者劉曉欣翻攝）