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恐怖男大生瘋狂示愛！跟蹤紀錄行蹤穿著 女同學崩潰

男大生瘋狂示愛女同學，全程跟蹤紀錄其行蹤穿著，遭新竹地院判刑。示意圖，非當事人。（資料照）

男大生瘋狂示愛女同學，全程跟蹤紀錄其行蹤穿著，遭新竹地院判刑。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/03/28 06:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕恐怖大學生！某大學林姓男大生瘋狂愛慕班上陳姓女學生，每天寫將近40封電子郵件性騷擾，還將陳女的去處、穿著完整詳細地記錄下來，並且緊迫盯人，嚇得陳女痛苦到不敢出門上課，憂鬱到食不下嚥胃潰瘍而無法完成學業，即便聲請保護令也無法制止林男的瘋狂示愛，新竹地院依跟騷法判處拘役。

法官調查，林姓大學生與陳女為同校學生關係，去年4月起林男利用MESSENGER及電子郵件傳送騷擾訊息，對陳女表達明確愛意、告知兩人相約見面的時間及地點、告知陳女她當天去了哪裡、穿什麼衣服等，使陳女心生畏怖，經警方核發書面告誡。

林男事後仍持續寄電子郵件給陳女，陳女因不堪其擾、忍無可忍，遂聲請保護令，林男竟把保護令照片寄給陳女。

林男辯稱因為沒有收到陳女回訊息，所以不知道單方面傳訊息是一種騷擾。

陳女說，林男跟她修同一門課，以借筆記的理由搭訕，當天一直跟著她到餐廳，一直問她要不要吃午餐，她拒絕之後，林男後來上課一直跟著，讓她決定停修該課，事後林男就開始用簡訊表達愛慕，拍照傳手寫訊息，說幻想二人約會、是相愛的，因為旁人的關係才仇視他。

由於林男持續跟騷，讓陳女對上課感到焦慮害怕，時常失眠，上課難以專心，很長一段時間不敢出門，由於每天收到30至40封郵件干擾，內容包含性騷擾等令人憂懼的言論，使她時常憂鬱，每每收到郵件便食不下嚥導致胃潰瘍，必須長期治療，連帶影響學業，故她至今仍未完成學業。

法官審酌林男僅因個人感情因素，不知尊重告訴人意願，以理性方式處理交友問題，以各種方式騷擾告訴人，對於告訴人日常生活及社會活動造成干擾，並使人心理上承受極大壓力，且全然無視法院所核發保護令效力，足見其法治觀念淡薄，最後依跟騷法跟蹤騷擾罪與違反保護令罪判處拘役90天，得易科罰金。

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