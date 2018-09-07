賄選好熱 苗栗地檢署自製反賄選貼圖供載問候「早、晚安」

2018-09-07 11:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署為宣導民眾「乾淨選風‧拒絕賄選」，自製反賄選貼圖，例如：在勝興車站照片加上「可以買賣車票， 不可以買賣選票」或在造橋南瓜隧道照片加上「強摘的瓜不甜，選舉買票的不能選」等20款貼圖，供民眾下載使用，讓民眾在「早安」、「晚安」互動之際，也能達到反賄選宣導效果。

苗栗縣歷來屬於賄選查察的「熱區」，以本屆五合一選舉為例，檢警調共同偵辦賄選及幽靈人口案計68件，93人判決有罪，苗栗地檢署另提出當選無效14件，均獲勝訴；被判當選無效，從縣議員、鄉鎮市長，到鄉鎮市民代表、村里長當選人都有，創下縣內查賄記錄，但也凸顯苗縣賄選風氣仍盛。

苗栗地檢署鑒於Line貼圖使用情形非常普遍，遂運用免費軟體，由苗檢同仁提供呈現苗栗在地特色的景物照片，在照片上除了加入「早安」、「晚安」等問候語，也把反賄選的元素加進來。

例如在勝興車站的貼圖，便加入了「可以買賣車票，不可以買賣選票」，橋南瓜隧道照片加上「強摘的瓜不甜，選舉買票的不能選」等字眼，地檢署希望民眾在接受親友早安晚安問候時，一邊欣賞苗栗特色的景物，一邊看一下宣導的字眼，在愉悅的心情下，把反賄選的字眼烙印到心中。

苗栗地檢署表示，反賄選貼圖目前已完成20張，歡迎民眾下載使用，下載方式：請直接進入苗栗地檢署網站→反賄選專區→下載專區→反賄選文宣圖檔。另外，也可以輸入下述網址： https://drive.google.com/drive/folders/1QVmyDANJPC8oYdKmK-rX2genCeZQavks?usp=sharing ，即可直接進入貼圖專區。