六合彩女組頭討債「奪命連環叩」 遭69翁活活砍死

砍死女組頭的陳姓老翁逃跑途中被車子撞倒，雙腿骨折，才被制伏。（警方提供）

2018-09-06 17:01

〔記者謝武雄／桃園報導〕69歲陳姓老翁簽賭六合彩摃龜，積欠46萬元投注金，因不滿金姓女組頭（58歲）三番兩次追討，3日晚約金姓女組頭在觀音工業區附近見面，雙方一言不合又開始爭吵，陳男從背包中拿出預藏番刀，往金女身上猛砍4、5刀，金女身上多處大出血，路過沈姓民眾見狀開車追捕，還把陳姓老翁撞到骨折才將他制伏，通知警、消到場，只是金女傷勢過重，送醫後仍不治。

警方今天召開破案記者會，沈姓民眾也到場說明現場狀況，他說，開車經過觀音工業區建國路時，發現陳姓老翁拿番刀猛砍金姓女子，上前制止後，陳姓老翁立刻逃逸，他也開車追兇，到了觀音區長春街、吉祥街口，陳姓老翁要跑到小巷子，由於車輛不能進去，他見狀立刻加速開到路口，陳姓老翁碰到車子後倒地，旁邊民眾發現報警，警消人員到場發現陳姓老翁雙腿骨折，將兩人分別送醫急救。

警方調查指出，陳姓男子喜歡簽賭，前些日子以為有明牌，想要簽大一點，狠狠撈一筆，沒想到全部摃龜，由於金額甚大，金姓女組頭幾乎每天都會打好幾次電話討債，陳姓老翁聲稱他不滿對方窮追猛打，才失控殺人，警方訊後將陳姓老翁依殺人罪嫌移送法辦。