驚悚！變性爸當眾脫褲摳下體 強逼3幼子聞臭味

2018-09-06 00:17

〔社會中心記者／報導〕太驚悚！北部一名育有3個孩子的父親陳男，經變性手術後行為突然變得詭譎，去幼稚園接孩子下課時，竟當著女教師與幼童面前脫褲摳下體，且在家動輒以摳下體的手，伸出逼3個孩子聞異味，還在臉上強抹，甚至以下體靠近睡覺孩子的臉，強逼孩子嗅聞臭味，還變態地動手玩弄兒子的小雞雞，檢方依成年人故意對兒童公然侮辱與強制猥褻幼童罪嫌提起公訴，因她連續對幼童犯罪，再依兒少福利法要求院方加重其刑！

檢警調查，育有3個8歲以下幼童的陳姓男子，因性向緣故，經手術變性為女性。去年6月她到幼稚園接回2個小孩下課時，竟在幼稚園教室門口，當著2名女老師與2個孩子以及其他多名同學面前，拉下自己的外褲、內褲，以手指摳自己下體，公然猥褻，嚇壞老師與孩子們。

幾天後陳女在住處房間內，以手摳自己下體，再伸手靠近3個孩子的臉部，使孩子們聞到異味，或將自己下體靠近已躺臥準備睡覺的孩子臉部，讓孩子們聞異味，藉此方式對3名幼童猥褻。

陳女事後又在房間內，違反4歲小兒子意願，以手指壓弄生殖器，而對其猥褻。

陳女並曾於房間內違反5歲的2女兒意願，以手摳自己下體，再去塗抹孩子的臉，使孩子聞到異味，對其猥褻。全案經幼稚園老師通報校安系統並報警處理。

陳女到案後，坦承犯案不諱，聲稱她無法克制自己，全案依成年人故意對兒童犯公然侮辱與強制猥褻幼童罪嫌提起公訴，檢方並因她連續對幼童犯罪，再依兒童及少年福利與權益保障法要求院方加重其刑。