大霧影響視線 熊空遇難婦暫無法下山

2018-09-03 21:01

〔記者余衡／新北報導〕66歲婦人陳潤秀與高姓友人相約爬卡保山，不料下山時扭傷腳踝，高婦獨自下山求援時，疑因過度慌張報錯路線耽誤救援時間，經過警消人員連續12天搜救，昨日中午在一處山溝發現陳婦，無奈已回天乏術。

由於陳婦陳屍海拔近1500公尺山區，且與步道高低落差20多公尺，搜救人員原訂今日申請救難直升機進行吊掛，但因空勤總隊同步進行宜蘭南澳海難搜救，下午直升機入山時因山區起霧、無法準確放下吊籃，目前排定明日上午10點再度入山，若無法進行吊掛將以徒手方式將陳婦遺體搬運下山。