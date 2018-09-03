中國籍漁船連2日越界捕撈 台中海巡隊帶回2船13人

中國籍漁船越界捕撈或販油，被台中海巡隊等查獲帶回台中港偵辦。（記者歐素美翻攝）

2018-09-03 14:47

〔記者歐素美／台中報導〕中國籍「閩召漁運60546」改裝油船及「閩泉台漁06659」漁船，分別於本月1日及2日越界至苗栗白沙屯外海作業或捕撈，海洋委員會海巡署艦隊分署台中海巡隊及中部地區機動海巡隊報，立即調派巡防艦艇前往取締，將張姓及林姓船長等13人帶回台中港偵訊，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例辦理。

台中海巡隊指出，本月1日下午1點半左右，台中海巡隊PP10022艇在苗栗白沙屯外26浬處，發現1艘中國籍改裝油船違法越界，即要求該船停船接受檢查，該船卻拒絕登檢繼續往西航行，PP10022艇強靠登檢後，確認該船為改裝油船「閩召漁運60546」，當天從福建省泉州市崇武港出港，船上共有中國籍船長張進太（53歲）等6人，雖然船艙內並未發現燃油，但非法越界且拒絕登檢事實明確，因此將船隻及人員押回台中港偵辦。

另9月2日上午7點半左右，中部地區機動海巡隊「台北艦」，則於苗栗外埔西方45浬處發現越界的中國籍漁船「閩泉台漁06659」違規作業，經登檢後發現船上共有中國籍船長林世杰（37歲）等7人及非法漁貨300公斤，該船於8月31日晚上10點從福建省泉州市出港，非法越界捕魚事實明確，一樣依照違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，將人船押返台中港隊部碼頭偵辦。