南澳神秘海灘4死1失蹤 罹難者母痛哭喊：為什麼不聽話？

魏姓母子昨出遊時意外落海，家屬今到員山福園確認身份，魏女先生不斷哭喊為什麼，不願相信愛妻、愛子已淪波臣。（記者張議晨攝）

2018-09-03 12:54

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘昨發生2起溺水意外，造成4死1失蹤，其中落海身亡的魏姓女子，家屬今上午到員山福園確認身分，魏女先生見到家人眼淚止不住，哭喊，「為什麼要這樣折磨我們」，魏女母親自責「明明叫他們別下水，為什麼不聽話？」令人鼻酸。

新北市魏姓女子是某醫院職員，昨天帶著年僅10歲的幼子跟好友到神秘沙灘遊玩，母子倆共乘一部沙灘車，未料回程途中被大浪打中，母子倆連人帶車被捲入海裡。

昨海巡搜尋整夜未果，直到今清晨6點40分在海上發現女性遺體，經家屬指認後，確定為失蹤的魏女，今上午10點40分，在宜蘭沿海發現魏女兒子的遺體。

今上午魏女父母親、弟弟到員山福園，見到愛女大體，魏女父母親眼淚潸然而下，弟弟則在旁不斷確認失蹤的外甥蹤影，白髮人送黑髮人場景令在場人員鼻酸。

今上午11點半，魏女先生趕赴福園，家屬相擁而泣，魏女先生自責「這是夢吧、不是真的」、「為什麼要這樣折磨我們」、「我們沒做虧心事為什麼？」。

魏女母親痛哭地說，昨天下午1點多，收到女兒的訊息，看到照片都是戲水，趕緊提醒他們七月半到了，不要玩水，誰知道傍晚5點就傳來兩人溺水的消息。

因沙灘車業者也在現場，其中一人昨天也被海邊巨石打傷，雙腳裹著紗布；魏女弟弟痛斥業者「有沒有立案？」、「有沒有保險？」、「為什麼3點有人落海還不趕快上岸？」。

沙灘車業者面對責備，僅搖頭說「沒有」、「對不起」、「我們會負起責任」；業者坦言，魏女母子倆是先前就預約好行程，因行程短，所以沒幫大家保保險，會負起後續責任。