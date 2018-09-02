29年前大樓被縱火24人冤死 對面建案看房的人竟變多了

建商透露，民眾沒受到九龍大廈消息影響，看房人數不減反增。（資料照）

2018-09-02 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市鹽埕區大公路上的九龍大廈，29年前發生縱火案造成24人冤死。九龍大廈今年5月底被掛起一張寫著「本棟凶宅」的大布條，引起關注。媒體報導，負責大廈對面建案的建設公司表示，不少民眾被大布條吸引，來客數明顯增加。

《蘋果日報》報導，九龍大廈樓隔壁剛好有新建案「塩埕序」，銷售副專藍炯嘉透露，九隆大廈掛起「本棟兇宅近期舉辦超渡法會，祈渡眾多亡靈」白布條的消息，導致近期感興趣的民眾增加，有些人甚至覺得不錯，就決定買下，並沒受到對面凶宅的影響。

報導表示，藍炯嘉進一步指出，該地點附近有輕軌、捷運等公共建設，生活機能也不錯，不少民眾看好該地房價日後會增值，便下訂購買。報導提到，隨著購屋年齡層下降，年輕首購族大多不介意在農曆七月看房。

本報曾報導，1989年5月16 號，九龍大廈於遭人縱火，火勢往上竄燒，但通往頂樓天台的逃生門鎖剛換過，住戶沒有新鑰匙，導致24人活活燒死，其中19人遺體堆疊在樓梯間，該大樓從此成為高雄知名凶宅。目前九龍大廈已無人居住，但因大樓產權複雜，屋主對於拆或不拆意見分歧，一直拖到現在。