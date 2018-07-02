7/2 雙贏彩頭獎2注中！開在同一間彩券行

2018-07-02 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月2日）開獎的第107000053期威力彩、第107000157期今彩539，頭獎摃龜，第107000061期雙贏彩頭獎開出2注，每注可得獎金1500萬元，均由新竹縣竹北市中正東路276號「金順發彩券行」開出。

第107000053期威力彩中獎號碼為「02、04、07、11、19、32，第二區：05」頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共167注中獎，每注可得4000元；陸獎共1095注中獎，每注可得800元；柒獎共1925注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬242注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬3891注中獎，每注可得100元；普獎共2萬2807注中獎，每注可得100元。

第107000053期38樂合彩中獎號碼為「02、04、07、11、19、32」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共120注中獎，每注可得5750元；二合共2583注中獎，每注可得750元。

第107000061期雙贏彩中獎號碼為「04、06、08、09、14、16、17、19、20、21、22、24」，頭獎開出2注，每注可得1500萬元；貳獎共21注中獎，每注可得10萬元；參獎共811注中獎，每注可得500元；肆獎共9826注中獎，每注可得100元。

第107000157期今彩539中獎號碼為「11、16、21、24、34」，頭獎摃龜；貳獎共198注中獎，每注可得2萬元；參獎共5096注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8501注中獎，每注可得50元。

第107000157期39樂合彩中獎號碼為「11、16、21、24、34」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共134注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4967注中獎，每注可得1125元。

第107000157期3星彩中獎號碼為「028」，正彩共79注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000157期4星彩中獎號碼為「3403」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」