問病、買房先搏筊 好巧都是立筊

溪湖鎮碧元宮有信徒向神明問事擲筊，出現立筊，廟方趕緊用金紙圍住，保留神蹟。（記者陳冠備攝）

2018-07-01 13:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化溪湖一名婦女擔心兒子久病不癒，於溪湖鎮碧元宮向觀世音菩薩祈求開刀順利，結果擲出立筊，目前兒子手術後已無大礙，無獨有偶，北斗鎮張府天師公壇也有信徒為買房一事躊躇，向神明連求3筊，最後擲出立筊，令眾人看得嘖嘖稱奇，宮廟人員說，神明指示買下去就對了！

碧元宮宮主張美蓉表示，該名婦女是觀世音菩薩虔誠信徒，近日因兒子生病開刀一事到廟擲筊問神，結果出現立筊，還落在虎爺旁，婦人趕緊帶兒子到醫院檢查，才發現喉嚨腫瘤惡化，白血球嚴重超標，經立即開刀才保住性命，婦人日後到廟還願，直呼是菩薩保佑。

張府天師公壇監委呂學銘表示，上週有名30多歲的摩托車師傅到廟求祈求，為買房開新店面一事困擾，希望天師公指引並連擲3筊，前兩筊都是聖筊，最後一次竟出現立筊，他驚訝得說不出話來，經廟公解釋，才知神明不僅同意購買，還要他趕快買，該名年輕聽了人笑得合不攏嘴，頻頻說好。

對此民俗學家蒲慶峰表示，擲筊出現立筊有可能是地面不平或是木筊年代久遠出現磨損而造成，不過出現的機率還是相當低，立筊是兩角觸地屬陽，表示神明對祈求一事肯定，可立即執行，若是筊背立起屬陰，表示還有討論空間。