又是馬國車手！詐騙集團變招 找「洋將」入境快閃盜領

馬籍顏姓男子來台當車手被逮，而且外籍車手案例最近接二連三，警方研判這是詐騙集團躲避查緝新伎倆。（記者王捷翻攝）

2018-07-01 00:09

〔記者王捷／台南報導〕台南連兩天逮捕3名馬來西亞籍的詐欺車手，馬國車手並非台南首例，警方指出，外籍車手快閃入台提領贓款後，就迅速離境，讓警方難以防範，會出現這麼多馬國車手，可能是因為馬國普遍低薪，加上同處於亞洲地區語言、文化共通，很容易就會被詐欺集團拉攏，這些車手大多以觀光名義來台，如果要防範，必須要落實住宿登記還有護照查驗，才有辦法能迅速防治。

台南28日晚間在桃園逮捕一對情侶檔車手，29日下午在市區又逮捕一名顏姓車手，3人都是馬國人士，而且都聲稱因為馬國薪資太低，被詐騙集團網羅，以打工度假的方式誆騙3人來台當車手。

警方指出，顏男聲稱在馬國是旅遊巴士司機，他透過手機微信軟體交友，認識詐騙集團成員，歹徒以免費來回機票、支付來台生活費用及日領薪資補貼旅費等好處，將顏男騙來台灣，還扣留顏男護照，要求他提領贓款。

顏男5天前以觀光名義搭機來台，多次在同一地點提領詐騙贓款，遭警方注意，經過連日跟監，被警方查獲。被逮後，他坦承在1處ATM成功提領3次，正準備再次犯案，目前已經得手10萬多元。

警方指出，詐騙車手就像詐騙集團的「消耗品」，台灣車手被逮一次後就會建立指紋、影像，因此，近來從國外大量招募外籍車手，讓警方難以防難，不過，如果能落實調查入住資料，鎖定外籍入住人士，就比較容易防範。

但承辦詐欺業務的警員透露，部分詐欺集團會用台灣人頭登記住宿資料，或陪同外籍車手辦入住手續，部分旅宿業者甚至會拿登記簿隨意讓入住者填寫，讓警方難以追查，如果未來警方能與市府相關單位配合，在登記入住時再謹慎一些，就能有嚇阻效果。