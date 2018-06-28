死人錢也敢偷！女毒蟲缺錢花用 雙手合十偷二十萬元喪葬費

2018-06-28 17:22

〔記者張軒哲／台中報導〕連喪家錢都敢偷！后里區一戶張姓人家因長輩過世，家中治喪。但一名張姓女毒蟲缺錢花用，昨日凌晨見兩名守靈的兄弟躺在地板呼呼大睡。大膽闖入民宅，偷走放有20萬元喪葬費的側背包。但雙手合十，行竊過程被監視器錄下，今日遭警方逮捕，被移送法辦。

警方指出，后里區文明路一戶喪家因近日處理長輩後事，夜不閉戶，深夜由家屬輪流在客廳守靈，但昨日凌晨38歲張女毒癮發作，騎機車在后里市區尋找行竊目標，剛好看見喪家燈火通明，門又沒鎖，2名守靈壯丁躺在地板上熟睡，她見有機可趁，悄悄繞過躺在地上睡覺的家屬，竊取客廳包包內20萬元喪葬費。有趣的是，張女進入喪家時，還雙手合十，似乎想祈求死者諒解。

喪家白天發現抽屜現金失竊，趕緊調閱家中的監視器畫面，清楚錄到張女戴口罩行竊過程，趕緊報警處理。

張家長子指出，父親在18日端午節往生，預計7月11日出殯，夜間三兄弟一起守靈，通常是一人清醒守靈，另兩人躺在地上睡覺，剛好弟弟外出買東西，自己太累，睡得很沉，直到白天醒來，要外出購物，發現側背包不見了。

警方指出，張女從清水區到后里跟男友同居，有多項毒品跟竊盜前科，她因海洛因毒癮發作，才大膽夜闖喪家。她供稱5萬元已購買毒品、另15萬元存入銀行戶頭，全案依偷竊罪嫌移送法辦。

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