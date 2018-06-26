孫道存遭控偽證 獲判無罪

孫道存在太電掏空案一審審理期間，曾否認參與太電香港子公司太豐行決策一事；但同案被告胡洪九認為孫陳述不實，告發偽證，法院今判決無罪。圖為孫道存19日獲准放假返家。（資料照）

2018-06-26 11:27

〔記者溫于德／台北報導〕太平洋電纜前董事長孫道存，在太電掏空案一審審理期間，曾否認參與太電香港子公司太豐行決策一事；但同案被告、時任太電財務長的胡洪九，認為孫陳述不實，告發偽證，案經檢方偵辦起訴。孫在台北地院開庭仍否認犯罪，法院今判決無罪，可上訴。稍晚將提供判決理由。

起訴指出，孫道存2006年10月3日作證時否認曾到太豐行開會，甚至未進過太豐行；但胡洪九律師當庭立刻拿出孫在太豐行會議的簽名紀錄，以及孫與太豐行其他董事的合照，認為他證詞不時；而胡事後也告發孫涉犯偽證罪並遭起訴。

孫道存就偽證案兩度出庭均拒認罪並辯，當天（指2006年10月3日）是憑印象和記憶、第一時間回答，沒有故意虛構事實和做偽證；孫的律師除做同樣辯稱外也說，孫作證是2006年的事，檢方直到2016才起訴，已逾舊刑法規定之10年追訴時效，加上該案法官未告知孫可以拒絕證言，程序上有瑕疵，因此孫當日證詞應不生效力。

案經法官審理，今判孫道存無罪，可上訴。

至於太電案本身，最高法院認定胡洪九策畫將太電海外資產占為己有、債留太電；而孫道存與謬竹怡等人協助隱瞞董事會，去年8月31日判胡有期徒刑14年6月、併科罰金10億元；孫3年；謬4年4月；接任孫董事長職務的仝清筠1年6月、偽造文書罪判刑5月，得易科罰金；仝的秘書黃靜琳判刑9月，可易科罰金，均定讞。

該案民事求償部分，投保中心為2萬4772位投資人，向孫道存等279人連帶求償80億元，但因訴訟中陸續和解，最終剩下孫等22名被告，今年2月9日遭一審連帶判賠74億5130萬餘元，可上訴。