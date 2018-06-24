罰很大！重機車牌掉了來不及黏 挨罰5400元還被吊牌

2018-06-24 18:33

〔記者李立法／屏東報導〕陳姓重機車友遊中橫途中前車牌脫膠掉落，還來不及黏上就遇警攔檢，警方雖在罰單上註明原因，但陳男還是收到一張5400元裁罰單，還要被吊銷車牌，把他給嚇壞了，向法院訴請撤銷處分卻被駁回，一個小疏忽恐讓荷包大失血。

監理單位表示，重機懸掛車牌方式及數量比照汽車，前後各一塊，而且要依規定位置懸掛，曾有超跑車主為了不讓車牌遮住拉風的廠徽而私自變更懸掛位置，結果被重罰，也有不少重機車友嫌前車牌有損愛車「門面」，刻意懸掛於不明顯處，一旦被攔檢往往「罰很大」，罰金從5400元起跳，情節重大可罰至1萬8百元，並吊銷車牌，得再花一筆費用重新辦理驗車及領照，勞神又傷財。

陳姓車友去年10月騎重機遊中橫時疑因震動導致前車牌脫落，騎至市區欲找店家黏上卻遇上警察攔檢，陳男出示脫落車牌及遊中橫時尚未脫落的重機照片，但警察還是開了一張罰單，雖然罰單上有註明未掛車牌原因，但陳男收到監理站的裁罰單後卻嚇壞了，認為處罰過重，遂提起行政訴訟。

法官審理後，認為裁罰引用的法條並無不當，未懸掛或不依指定位置懸掛車牌，於期限內繳納罰款者，罰5400元，並吊銷車牌，陳男非因車禍或其他不可抗力因素致無從懸掛車牌，縱無故意，亦有過失，仍應處罰。

警方並提醒，習慣將車輛停放在室外過夜的車主，開車前最好先檢查車輛四周及車牌，若有異常或遺失應立刻報案，以免疏忽開上路遇檢受罰甚至觸犯刑責。