國一小情侶墜樓殉情遺書 控導師百般阻攔才想不開

2018-06-23 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋某國中一年級14歲的沈姓少年及林姓少女班對，18日晚間在女方住處8樓頂樓跳樓殉情，送醫後雙雙不治，如今兩人留下的遺書曝光，裡頭控訴導師百般責罵和阻攔，因而想不開尋短。

據《蘋果日報》報導，林姓少女的母親表示，女兒和男友在今年4月成為情侶，家人在不嘗禁果的前提下並不阻止，還希望雙方可以一起精進課業。但導師知情後，竟然打電話給她，強調絕對禁止班對，他一定會阻止兩人的戀情。

林女媽媽表示，女兒殉情後家人到學校了解狀況，導師僅說這兩個月平均每月只有約談一、兩次而已。但同學卻告訴林女媽媽，導師近來可以說是每節下課都把林女找來訓話，甚至有同學開始羞辱小情侶是闖禍的狗男女，無疑是言語霸凌。

林女媽媽透露，導師用各種方法阻攔女兒和沈男的感情，例如要求全班同學進行監視，假如雙方走得太近就要報告老師，一旦有同學向老師舉報，導師就會叫來林女責罵，說她行為不檢點，還要求林女寫文章檢討自己，並告知她如果再繼續交往，就要報警或讓她和沈男轉學甚至退學。

因此林女媽媽懷疑導師完全是在騙人，要求學校徹查，若有問題就要懲處並和家屬道歉。校方對此回應，目前已由調查小組進行核查，假如真的有過度管教的行為，會送交考績會處理。

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