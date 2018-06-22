南投獨老失蹤滿月 家屬出示照片協尋

2018-06-22 13:48

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮獨居大鞍山區的老翁林振寬，5月22日外出訪友，迄今已失聯1個月，仍音訊全無，今其家屬出示老翁照片，懇求社會大眾協助搜尋，以利早日找到老翁返家與家人團聚。

據竹山鎮代表會主席羅炘津、大鞍里長林雍富透露，林姓老翁年約70歲，因其妻須長年洗腎，考量大鞍山區住家到竹山秀傳醫院來回十分不便，遂讓其妻子搬下山與其子同住竹山市區，自己仍住在山上。

儘管老翁已上了年紀，但身體相當硬朗，不過，有失智傾向，之前曾獨自開車外出走失，最後在100多公里外的仁愛鄉武界山區被尋獲。

林雍富說，此次老翁應該也是走錯路才走失，但社區民眾巡守隊、救難協會迄南投縣消防局等相關機關團體，1個月來，除了老翁住家附近可能去的場所以外，甚至太極峽谷、天梯等大鞍山區各山頭，也都全部搜了好幾遍，期間，還出動搜救犬及無人空拍機配合，但都未發現老翁身影。

而警消也針對該失蹤案，調閱山區至竹山市區沿路的路口監視影帶，但也沒有斬獲，因此，搜救人員秉持「大膽假設、小心求證」原則，認為老翁搭便車被載下山的機率很高，只不過，目前身處何方連他自己也不清楚，因此，其家屬才出示照片，讓大家了解其長相、外貌，進而藉由社會各界幫忙協尋，早日將老翁尋回。