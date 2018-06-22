中國漁船越界捕魚 海巡重罰60萬驅離出境

五月查扣的中國「粵南澳漁運21023號」漁船，繳交60萬元罰金後驅離出境。（澎湖海巡隊提供）

2018-06-22 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊今日配合澎湖縣政府農漁局，執行驅離帶案裁罰中國越界漁船「粵南澳漁運21023號」，除依法沒入機具、海拋漁獲外，並依違反兩岸人民關係條例加重裁罰60萬元，今年已累計裁罰940萬元 。

5月是中國伏季休漁期間，澎湖海巡隊規劃威力掃蕩勤務，5月21日在花嶼西北13.5浬處，帶案扣留中國越界漁船「粵南澳漁運21023號」，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及80條之1規定」，加重裁罰60萬元，累計今年迄今已查扣9艘中國漁船，罰鍰金額共計940萬元。

今日澎湖海巡隊配合農漁局，驅離裁罰中國粵南澳漁運21023號漁船，計沒入起籠機1台、漁籠170件、漁獲500公斤（已執行海拋）。澎湖海巡隊重申嚴正執法，對於越界不配合之中國漁船，採取嚴懲重罰，一旦越界再遭查獲，將採海巡6大執法手段，從重裁處，絕不寬貸。

由於每次中國漁船裁罰都能迅速繳納罰鍰，連最高240萬元也是當日湊齊，令人懷疑台灣有內應籌款繳交，但根據熟悉內情的漁民指出，中國漁船都有「互保」組織，集體出海越界作業，讓其中一艘漁船給海巡隊查獲，其他漁船繼續作業，以繳納公積金方式，幫被查扣漁船繳納罰金，難怪中國漁船罰不怕，出事大夥共同集資協助，才會肆無忌憚一再越界澎湖海域違法作業。

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