三峽涉性騷擾女學生國小狼師 驚爆在外開補習班

台北市議員應曉薇昨天（20日）召開記者會驚爆，新北市某國小家長向她陳情，一名許姓社會科老師涉性騷擾與猥褻多名小學生，有家長今天則向本報投訴，這名老師也是補習班班主任。（資料照）

2018-06-21 18:30

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市三峽區某國小許姓教師昨天（20日）遭台北市議員應曉薇爆料，涉嫌對女學生性騷擾，有家長今天再指控，許姓教師另在三峽一帶開設補習班，擔心有不知情學子受害！補習班則回應，許姓教師是補習班的班主任，但目前已離職，靜待調查結果。

教育局：查若屬實 上通報網

有家長今天向本報投訴，某國小涉嫌對女學生性騷擾的許姓老師，同時也是三峽某家補習班的合夥人。新北市教育局對此表示，校方事前就知道許姓教師在補習班任職，而許老師是鐘點教師，因此不受在外兼職的限制，且經查，補習班昨天已通報許姓老師離職。

教育局強調，案件目前尚在調查階段，倘若性騷擾屬實，會立即依相關規定解聘許姓教師，並通報教育部全國不適任教育人員資訊網，往後任何補習班若聘用這名老師，也會與通報網連動，確保學生學習權益。

補習班：當班主任 已經離職

補習班人員則說，許姓老師在補習班的職務是班主任，目前已離職，為保護學生安全，在調查結果出爐前，不會再出現在補習班。