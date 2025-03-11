藍委爭議連環爆 吳靜怡：執政黨調整成戰鬥模式

媒體人吳靜怡。（圖擷取自 臉書）

2025/03/11 12:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科醫師施景中日前爆料，某位已通過第一階段罷免的立委，因助理帶孩子就醫感覺醫院「服務不周」，發文要求國健署、健保署署長及醫院副院長等人到辦公室，並對其訓斥。事件發酵後，民進黨台中市議員江肇國今（10日）發文指出，這名立委就是國民黨立委羅廷瑋。對此媒體人吳靜怡表示，呼籲羅廷瑋先生要「像個男人，敢作敢當」要挺就要舉，羅廷瑋多日選擇不舉，讓洪孟楷捲入「耍官威」的爭議，背了很久的黑鍋。

吳靜怡在臉書PO文表示，台大婦產科醫師施景中日前爆料，某位已通過第一階段罷免的立委，因助理帶孩子就醫感覺醫院「服務不周」，發文要求國健署、健保署署長及醫院副院長等人到辦公室，並對其訓斥，此事引發關注，起初，有網友猜測該立委為洪孟楷，今日，台中市議員江肇國在社群媒體發文，直指該立委為羅廷瑋，羅廷瑋辦公室發函於114年1月21日（星期二）下午5點00分到中興大樓2106室召開會議，並質疑其默不作聲，讓學長洪孟楷背鍋。

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吳靜怡指出，台中市第六選舉區（包含中區、西區、東區、南區）歷來是藍綠競爭激烈的選區，選民結構多元，政治板塊變化頻繁，在2024年立法委員選舉中，羅廷瑋以103,630票（52.10%）的得票率，擊敗民進黨對手江肇國（88,674票，44.58%），成功當選台中第六選區（北屯區）立委，當時，台中為藍白合示範區，讓羅廷瑋因為柯文哲競選總統外溢效應比原本預估多得8％，第二階段連署門檻​約27,337份，罷免投票門檻即68,342人投同意票，罷免羅廷瑋的策略就是運用「非藍選民大動員」策略、議題操作就能突破台中市國民黨的「低投票率策略」防線。

吳靜怡續指，目前大罷免浪潮，李彥秀成為一邊倡議疑美論卻一邊有美國大量置產的李美秀、葉元之的無害人設從對助理無情到施壓警察、隨扈驅趕長者的中國代理人傅崐萁卻成為港警抓花蓮人的隱匿者、羅廷瑋卻是讓洪孟楷背黑鍋的影武者，總總都是在打擊國民黨立委整體的形象。

吳靜怡分析，第一階段通過名單：國民黨籍立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、陳超明、邱鎮軍，以上34人。國民黨不只不相信民意的浪潮，持續利用軍公教等議題來對抗公民，刻意塑造台灣人民與退休人士的分裂，國民黨只要繼續擁抱傅崐萁，就算有戰鬥藍都是軟腳蝦。

吳靜怡直言，立法院今天起將處理總預算、財劃法修法覆議案，執政黨也必須看國會狀況調整成戰鬥模式了，不然，讓公務員持續都沒有衛生紙用，這樣的執政團隊情何以堪！台灣公務員真的不應該被這些立委如此對待，台灣，加油！

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