年輕拋家棄子超過2年 老來無權要求扶養

2018-06-21 12:00

〔記者吳政峰／台北報導〕法院的棄養或請求撫養案例中，常見告訴人年輕時拋家棄子，等到年老全身病痛時，突想起還有兒女，才想要回歸家庭，惟那時候早已無親情，多以決裂收場，最後鬧上法庭，交給法官定奪，對此，台灣司法人權進步協會21日指出，這種案件提告獲勝的機率不高，只能說「早知如此，何必當初」。

司進會表示，「刑法」294條雖有遺棄罪，民法親屬篇也規定子女有扶養父母的義務，但若父母早年未善盡扶養子女義務在先，無正當理由且持續逾兩年，到了晚年才想要求子女照顧，依照實務見解，子女就算拒絕扶養，也不會觸法或判須扶養。

司進會進一步解釋，「刑法」294-1條1項4款特別指出，對無自救力之人，親屬本應扶養、養育或保護，但若無自救力之人前未盡扶養義務超過2年，情節重大，那麼親屬未盡扶養、養育、或保護義務，不用受罰。

「民法」1118-1條也有類似的除外條款，受扶養權利者對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，由負扶養義務者負擔扶養義務顯失公平，法院得減輕其扶養義務；情節重大者，法院更得免除其扶養義務。

司進會呼籲，成家後就應對家庭負責，法律雖保障受扶養的權利，但也有例外情形可免除扶養義務，切莫「少壯不負責，老來圖扶養」，屆時法院若判輸，晚景淒涼。