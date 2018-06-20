獨家》泰女假觀光來台賣淫 基隆知名紅燈區也淪陷

警方破門搜索時，有不少泰妹躲在床鋪下方的置鞋空間，被警方逐一叫出，才乖乖就逮。（記者林嘉東翻攝）

2018-06-20 23:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕政府開放泰國免簽來台觀光，假觀光真賣淫的泰國籍女子，絡繹不絕，基隆知名紅燈區「鐵路街」也淪陷。基隆警方今晚掃蕩3家業者，逮獲20多名持觀光護照入境的泰妹；其中有多人才剛抵台，還推著旅行箱應訊，讓警方傻眼。由於泰妹人數太多， 警力吃緊，警方連夜調來擴大臨檢警力支援，才將泰妹悉數帶回，支援警力不禁大嘆：「怎麼會這麼多！」

警方指出，過去「鐵路街」大多是台灣女子在賣淫，自從政府開放泰國免簽後，應召業者為了讓嫖客嘗鮮，大舉引進泰妹來台賣淫，成了「鐵路街」應召女的主力。

警方初步調查，應召業者打著，低廉價格促銷，每20分鐘1000元低價促銷，吸引不少嫖客特別北上基隆嘗鮮。警方搜索時，不少嫖客路過頻頻回頭相望，還要警方告知：「今天不作生意！」才悻悻然離去。

基隆市警一分局偵查隊會同基隆市督察科靖紀小組、二分局偵查隊與移民署基隆專勤隊等單位，今晚8時許持搜索票前往搜索3間業者時，現場鐵門竟早一步逐一關閉，屋內逃竄腳步聲不絕於耳，警方叫門不應，只好撬開鐵門，才發現屋內多是持觀光護照的泰國女觀光客。不過，其中有一間業者另有暗房隔間，至少有5名泰妹趁隙落跑。