廁所有「四腳獸」？ 竟是社區狼委員「掏槍」猥褻女清潔員

2018-04-20 16:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市毛姓男子在社區管委會擔任環保委員，2016年4月間藉口「檢查打掃狀況」，要求派駐在社區、領有中度身心障礙手冊的女清潔員陪同，半途卻將她誘騙到社區某棟樓公廁猥褻，管委會總幹事巡查發現，廁所疑似有「四腳獸」，隨後見毛男與女子前後走出，總幹事直覺有異，詢問女子得知毛男惡行，於是報案，毛男雖否認犯行，但女清潔員指證歷歷，內褲殘留物經檢驗也與毛男DNA吻合，桃園地院法官依乘機猥褻罪判處毛男1年徒刑。

判決指出，毛男因社區職務結識女清潔員，從談話間發現她口齒不清、表達能力較差，2016年4月17日下午，他藉口檢查打掃狀況，將女清潔員誘騙到社區公廁，女子指控，毛男當時說要看廁所有無打掃乾淨，要她一起進去看看，之後毛男將門鎖上、強脫她褲子，從後方用下體不斷碰觸她「尿尿的地方」，她一直抗拒，並說，「外面有人」，毛男卻不斷低聲說，「噓！沒有人。」

判決指出，當時社區總幹事尾隨兩人之後巡查，發現廁所鎖住、敲門無回應，裡頭卻有聲音，總幹事在外頭等候多時，見毛男與女清潔員前後走出，覺得不太對勁，一問，女清潔員才說出毛男在廁所裡做的事，隨即通知女子爸爸並報案。

毛男矢口否認犯行，辯稱他是肚子痛去上廁所，覺得地板沒有拖乾淨，上完後才要女子進來看一下，當時門是半掩狀態、沒上鎖，而且廁所空間這麼小，他怎麼可能脫褲猥褻對方？而他曾上過廁所又罹患「慢性攝護腺炎」，可能尿液流出沾染到馬桶，然後女子又不慎碰觸到所致。

不過，總幹事證稱，曾在外頭聽到女子喊著「不要脫」，加上女清潔員指證歷歷，採集到的殘留物是在內褲內層，法官不採信毛男說詞，審結依乘機猥褻罪判處他1年徒刑。