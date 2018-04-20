跑步排酒精？跑得滿身大汗 酒測還是高出0.03毫克

2018-04-20 13:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕做白工！台中市陳姓男子與朋友聚餐喝酒後，騎機車返家遇到警察攔查，他突發奇想，在原地跑步10分鐘再酒測，希望能藉運動流汗揮發或代謝體內的酒精，跑得滿身大汗，沒想到酒測值仍達0.28毫克，比公共危險罪0.25毫克，多出了0.03毫克，警方依公共危險罪移送法辦。

中市警局第二分局立人派出所本月15日凌晨1時許，在台中市北區中清路、武漢街口執行路檢勤務時，攔查36歲陳姓男子（職業技工、無前科），發現他身上散發酒味，陳男坦承與朋友在附近的熱炒店喝啤酒與高粱酒，沒想到一騎車返家，離開熱炒店右轉，就碰上警察臨檢。

警方現場告知酒測相關權利後，陳男十分擔心自己被移送法辦，開始在原地小跑步，希望能藉由運動流汗，加速排出體內酒精，早就知道這個方法沒用的員警，也耐心等他跑完，還詢問陳男「這個方法是誰教的？」，陳男表示是他自己想出來的，原地跑了約10分鐘後，陳男滿身大汗，酒測值仍達0.28毫克，比0.25毫克的公共危險標準，還是高出0.03毫克，被警方依公共危險罪移送，這才發現白忙一場！

警方表示，陳姓男子認為小跑步可以提早揮發體內酒精，但事與願違，且每個人新陳代謝的量不一樣，肝臟代謝的速度也不一樣，以運動方式加速酒精代謝，堪稱「緩不濟急」，最安全的方式還是建議民眾酒後不開車、騎車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆