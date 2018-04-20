上班時間算命、拿藥... 公務員「能混就混」被判刑

2018-04-20 06:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前人事行政局長陳庚金去年二月公然向軍警公教退休人員喊話，叫大家務必「能撈就撈、能混就混」，以便拖垮這個政府；實際上，廉政署就逮到新竹縣政府專員朱承濬（原名朱立園）屢屢打混摸魚、揩油公家，經蒐證、移送、起訴後，這名實踐「能撈就撈、能混就混」的不肖公務員，其下場是被新竹地院判刑兩年。

竹縣府專員溜差報差旅費 犯貪污罪

廉政署是根據車裝GPS系統，查出朱專員在上班時間多次開公務車去算命、看佛龕、訪友、拿藥，不法所得三二五二元，金額不多，但涉貪污重罪，因坦承犯行，自動繳回不法所得，獲緩刑五年。

開公務車算命、訪友… GPS全錄下

法官調查，五十六歲朱男於二○一四年在新竹縣政府交通旅遊處任職專員期間，當年五月七日佯稱去桃園市洽詢停車場公務事宜，其實卻開公務車從竹縣府直奔中壢區新興路「靈心堂命相館」，待了半小時才返縣府；沒多久又騙稱去芎林鄉、竹北市會勘停車場，卻是開公務車載朋友至峨眉鄉某涼亭「閒聊」，再載朋友至竹北火車站後才回縣府。

同年七月，又騙稱去桃園市看停車場相關業務，卻開車到桃園市大溪區員林路選購神龕，停留廿分鐘；同年九月說要去台北市會勘路邊停車格，卻開車去台北市光復北路一家診所拿藥，停留約六分鐘後回縣府，還詐領出差旅費兩百元。

同年十月，朱承濬又開公務車到苗栗後鎮住處祭拜，停留長達兩個半小時，還申報詐領出差旅費兩百元；同年十一月又開車到中壢區去算命，停留約一個半小時，再轉去竹東鎮用餐，停留五十分鐘才回縣府。

法官認為，朱男利用上班時間開公務車外出辦私事，居然還貪小利，不實申領差旅費，因他認罪且繳回三二五二元，依貪污等罪判刑兩年，緩刑五年，褫奪公權一年，並向公庫支付六萬元。

「能撈就撈、能混就混」的出處是，曾任行政院人事行政局長的國民黨中評會主席團主席陳庚金，去年二月在全國公教軍警暨退休人員聯合總會上高喊「能撈就撈、能混就混」、「大家來拖垮這個政府」，話語一出舉國譁然，沒想到他身旁的韓國瑜還開心得向陳握手致意，而主持會議的總會長、國民黨副主席胡志強，更稱讚陳「講得真是有模有樣，充滿情感和意義呀！」但胡事後說他沒聽到陳的發言，拍手是基於禮貌。