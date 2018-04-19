這個公園白天看松鼠、晚上看屁股？

板橋八德公園公廁設計，強調通透性、採光，融入環境；但屋頂的透光窗，在周圍高樓林立即晚上成為鏡面反射，隱藏春光外洩風險。（記者何玉華攝）

2018-04-19 13:06

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區公所今年初修建八德公園公廁，融入當地特色處處可見可愛的松鼠造型，廁所強調通透性、高採光，沒想到卻因此可能「春光外洩」，新北市議員李婉鈺接獲民眾陳情，指屋頂上的長型透光窗，晚上成為鏡子反射，廁所內的動態一覽無遺，成為「白天看松鼠、晚上看屁股」。

李婉鈺說，板橋八德公園兩座廁所傾斜屋頂上，設都設了長型透光窗，一到晚上，廁所內明亮對比窗外漆黑，產生鏡面反射效果，如廁者動靜一覽無遺；且無障礙親子廁所門牆設置過低，只要身高逾160公分，伸手都能超過門板上偷拍，如廁環境嚴重缺乏隱密性。

李婉鈺說，這根本是邀請色狼來「觀光」，即使不偷拍也能得知標的位置，輕易埋伏攻擊，形成安全死角；要求板橋區公所提出改善作法。

出席會勘的板橋區公所養護工程課課長李政達說，這是第一處採通透性設計的公廁，民眾反應很不錯，對於隱私保護不周延的部分，公所將研議是否在透光窗上塗漆減少反射等作為，未來也會納入其他公廁改善工程參考。