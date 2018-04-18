工地水龍頭水沒關 男2棒打死人判3年半

2018-04-18 11:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣蘇姓、吳姓男子，同在一處莊園建案工作，因澆花水龍頭關閉與否的細故起口角，吳男爆粗口問候蘇男已過世的母親，蘇男一怒持木棒將吳男打重傷，送醫2天不治。法官考量蘇男並非蓄意殺人，且已與吳男家屬達成500萬元和解，依傷害致人於死罪，判蘇男3年6個月。全案可上訴。

法官調查，蘇男與吳男在苗栗縣通霄鎮一處莊園建案工作，各別負責園藝及種菜。去年10月初，蘇男告知吳男「忘記將澆花的水關閉」，吳男趕回工地發現已關閉，認為遭蘇男戲弄，因此不滿。

去年10月8日中午，吳男與工地其他同事，在建案大門口烤肉；蘇男於當天下午2點半許前往，以水未關之事質問蘇男，蘇男回以「你去問你老婆就知道了！」便轉身逕自走去，不想與吳男多說。

吳男遂在蘇男背後咒罵「幹你老母雞八」，蘇男一聽大怒，隨手持起一旁一根長約1公尺、直徑10公分的木棒，先往吳男左大腿揮打，吳男吃痛彎腰，當下其他人見狀起身勸阻，蘇男仍乘吳男再起身時，以木棒用力往吳男頭部毆打，吳男當場流血倒地、昏迷不起。

蘇男驚覺闖禍，衝向一旁工地辦公室，向在辦公室內的吳妻說「你老公被我打傷了，快打119！」吳男經救護車送往通霄光田綜合醫院急救，再轉送大甲光田醫院診治，因傷勢惡化，於10日上午11點半許，因頭部外傷致蜘蛛網膜下腔出血及腦損傷併發肺炎，致中樞神經性休克及呼吸衰竭，不治死亡。

蘇男辯稱，因他母親2年前過世，當下聽聞吳男辱罵穢語，當場激於義憤才動手。但法官根據當場其他證人陳述及證據，認為雙方當時對話非多，衝突時間不長，且吳男當時對蘇男辱罵1 句， 實難遽認足以當場激起一般人無可容忍的憤怒，與刑法第279 條但書「當場基於義憤傷害致人於死」之構成要件不合，認為蘇男行為是傷害致人於死。

法官認為，蘇男、吳男2人之前並無仇隙，僅因開關水疑義滋生糾紛，蘇男即持木棍毆打吳男，致吳男重傷死亡，與家屬天人永隔，吳父白髮人送黑髮人，心理創傷至鉅。惟念蘇男無犯罪前科，且犯後立刻請人叫救護車，坦承犯行，偵查中即與吳男家屬達成500萬元和解，堪認確有悔悟之意，量處有期徒刑3年6個月。