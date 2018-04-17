囂張通緝犯被捕 冤家直播賀「普天同慶」

2018-04-17 14:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕背負誣告罪與偽造有價證卷2案通緝的中市男子徐引力，逃亡約2年時間，行徑卻相當囂張，在臉書中張貼他出入酒吧照片，還嗆冤家債主「記得叫人喂你吃藥」、「我忙著抱小姐」，本月15日晚間於台中市西屯區超商內，被中市警局三分局偵查隊逮捕，警方還查獲他身上有一把改造手槍與8發子彈，有趣的是，落網後冤家在臉書上開直播，不但鼓掌大呼「普天同慶、真開心」，還揶揄「我們要送他肥皂，要送給他肥皂的人很多」。

依據台中地院的判決書，徐引力與李姓男子有債務糾紛，2015年4月9 日於中市警局五分局協商時，他在11張金額共900萬元的本票，偽簽擔任公務員的父親名字，再將本票交給李男，台中地院依偽造有價證券罪判處徒刑1年，因未到案執行而通緝，至於誣告罪部份，是他在2014年間，宣稱黃姓男子欠他7萬5000元，向台中地檢署控告黃男詐欺，檢方卻查出黃男沒有欠徐引力錢，對黃男裁定不起訴，反而將徐男依誣告罪起訴，法院審理時，徐男沒有出庭而通緝，該案仍審理中。

徐男還另涉詐欺案件，去年12月間，徐男替蔡姓朋友代購知名的Dyson吸塵器，卻買1萬7000多元的低價型號，宣稱是2萬多元的高價款式，賺差價4000多元，蔡姓朋友發現被騙，徐男辯稱是「外加稅金」，但台中地檢署不採信，依詐欺罪起訴徐男。

背負多起刑案，且被通緝中的徐男，行徑卻很張揚，他的冤家債主在上月底發現，他在臉書用「白楓」帳戶名，張貼在酒巴的照片，冤家債主質疑他有閒有錢花天酒地，沒有錢償還債務與出庭解決官司，他回嗆「記得叫人喂你吃藥」、「我忙著抱小姐，你慢慢吠」。

台中市警察局第三分局偵查隊前天（15日）接獲線報，指稱徐男騎乘大型機車，於中市西屯區漢翔路一間超商內，員警馳抵時，見他隨身攜帶一個背包，裡面竟有改造手槍1支、子彈8顆，員警嚇一大跳，幸好徐嫌不敢輕舉妄動，避免一場駁火傷亡之災。

徐嫌坦承他非法持有改造槍彈，但他宣稱是朋友在今年2月所寄放託售，他向有意購買的買家開價槍彈共10萬元，買家卻砍價5萬元，只願意用5折購買，他又不想賤價求售，遂隨身攜帶，警方初步鑑驗，認槍枝主要結構完整、機械性能良好，撃發功能正常具有殺傷力，全案解送地檢署歸案，並依槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

冤家則在臉書中直播，鼓掌狂賀「普天同慶」，「永遠無法忘記，警察把噴子（手槍）放在桌上的畫面，好震撼」，還揶揄要會同徐男其他冤家債主，買香皂送給徐男，社會上少一個騙吃的人，真是開心爽快。