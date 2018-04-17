國道追殺！雙煞逼車抄傢伙狂追 夫妻嚇壞逃命

大貨車欲切入中線車道，後方轎車駕駛按喇叭示警，不料引來貨車駕駛不滿。（翻攝自臉書彰化踢爆網）

2018-04-17 12:26

〔記者湯世名／彰化報導〕國道追殺！1對夫妻昨天行經國道1號彰化路段時，疑因變換車道問題與1輛大貨車衍生糾紛，不料大貨車超車到轎車前方，乘客座男子對著轎車上的夫妻揮舞球棒，夫妻趕緊下彰化交流道，不料又在匝道處被大貨車逼停，車上兩名男子奔下車嗆聲，夫妻檔嚇得趕緊倒車疾駛離開，影片PO上臉書，國道警方已根據影片展開追查，將通知大貨車兩名男子到案說明。

這段PO在臉書《彰化踢爆網》與《大里人聊天室》的影片顯示，1輛轎車昨天下午行經國道1號南下192公里彰化系統路段，原行駛在中線車道，此時外線車道1輛大貨車打方向燈後欲切入中線車道，轎車男駕駛按了一聲喇叭後，再經由內線超過大貨車後再切回中線車道，疑似因為此舉引發大貨車兩名男子不滿，大貨車不但在轎車後方長按喇叭，更行駛內線車道後，大貨車乘客座的男子還揮舞球棒，轎車駕駛與妻子欲擺脫對方，要下彰化交流道之際，大貨車竟又從右側超車，逼迫轎車停車，兩名男子下車後氣焰囂張的要找轎車駕駛理論，嚇得夫妻檔趕緊倒車離開現場，逃過一劫。

網友看過影片紛紛留言稱：「這簡直是國道追殺」，還有人說遇到惡意逼車，應趕緊駛往就近的警方報案。

國道三隊警方強調，根據影片顯示，大貨車駕駛已涉嫌觸犯刑法185條的公共危險罪，可處5年以下有期求徒刑，且大貨車駕駛還有逼車等危險駕駛行為，可開罰6000到2萬4000元，另外，未依規定行駛內線車道還可開罰3000到6000元罰鍰，警方將根據影片以車追人，通知大貨車兩人到案說明。另大貨車乘客還涉嫌恐嚇與強制罪等刑責，警方也將一併追究。

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