「我懷孕才捧腹」 結果一鬆手掉出一疊自製新台幣

2018-04-17 11:16

〔記者許國楨／台中報導〕一對毒鴛鴦因缺錢購毒耍賤招自製偽鈔買毒，除供自己吸食也轉賣牟利大做無本生意，日前攜偽鈔開車外出遇警盤查時，女毒蟲一度捧腹誆稱懷孕，將偽鈔藏在衣服內，卻在鬆手時掉出，警方隨即帶同兩人到投宿賓館查緝，起出彩色列表機及面額2萬多元的偽鈔與大麻等毒品，訊後全案依偽造貨幣等罪嫌送辦。

台中市警局保安大隊第一中隊中隊長黃欽洲當晚帶班巡經北屯區文心路四段時，發現一輛自小客車任意變換車道未打方向燈攔查，38歲的黃姓駕駛及坐在副駕駛座的28歲詹姓女子神色慌張，面對警方詢問答非所問起疑。

當2人下車受檢時，警方發現詹女始終以雙手緊按隆起的腹部詢問是否肚子痛，她辯稱因懷孕才用手捧腹，卻在鬆手時掉落一疊紙質粗糙的假鈔 （百元84張、二百元1張） ，詹女當場傻眼與黃男急辯稱，稍早在潭子區與網路買家面交賣出一支手機，未料持收到的現金買檳榔時被告知是假鈔才驚覺遭詐騙，正打算報案就被警方攔下。

但警方不予採信又在車內發現兩張百元假鈔及天祥街一家賓館的房卡，隨即帶同兩人前往，果然又在兩人投宿房內發現彩色列表機1台，假鈔百元28張、二百元3張、五百元5張、一千元7張，合計查獲偽鈔面額為2萬1700元，另在桌上查獲安非他命吸食器、大麻1包、安非他命殘渣袋等毒品。

都有毒品刑案紀錄的兩人見事證明確坦認，供稱因缺錢購毒才以彩色列表機自印新台幣向上游購毒，毒品除供兩人吸食也會轉賣給其他毒蟲牟利，原本都是列印千元及五百元紙鈔，因效果不佳才改印商家比較不會注意，面額較小的百元偽鈔，警方則在訊後將全案依偽造貨幣及毒品罪嫌送辦，並繼續追查偽鈔流向及毒品來源。

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