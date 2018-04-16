搭車兜風的小狗探頭賞風景 車主接到罰單了

民眾拍下寵物狗探頭出車身照片檢舉。（翻攝自爆料公社）

2018-04-16 19:54

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民眾的行車紀錄器拍下小狗探出車身照片，並且寄到高市警察局信箱檢舉，該照片今天在社群網站「爆料公社」曝光，轄區林園警分局表示，已依道路交通道路交通管理處罰條例舉發，可裁處3千元以上、9千元以下罰鍰。

該張照片於3日中午12時06分，在大寮區鳳屏二路上被後方車輛行車紀錄器拍攝，檢舉人指出，竟然讓寵物犬探出車身，影響交通。

林園分局交通組檢視照片內容，發現被檢舉的紅色自小客車左側駕駛座上，確實有一隻小狗把頭探出窗，認定違反道路交通道路交通管理處罰條例第29條第1項第1款「裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度，處汽車所有人新臺幣3千元以上、9千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行 」，已舉發並交由監理單位裁處。

高雄地區上月發生「人肉氣囊」事件，1名媽媽抱著11月女嬰坐在副駕駛座，綁上安全帶，卻發生爸爸自撞安全島，導致女嬰脾臟被勒到破裂出血。警方指出，上述案例搭載的是「人」，可援引道路交通道路交通管理處罰條例第30條裁處，事實上讓寵物處在駕駛座也很危險，可能因寵物突然亂動影響駕駛，進而造成交通影響。