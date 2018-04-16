百合正義會爆料收到黑函 今再告長老教會總幹事背信

2018-04-16 18:29

〔記者黃捷／台北報導〕台灣百合正義會槓上馬偕醫院董事長劉伯恩，劉被指控圖利廠商後，透過台灣教會公報放話，台灣百合正義會認為報導不公，日前赴台北地檢署提告誹謗，緊接著竟收到黑函威脅他們「會死得很難看」。

台灣百合正義會許姓代表今至士林地檢署，按鈴控告基督教長老教會總幹事林芳仲涉嫌背信，他指出，林2013年6月上任後，明知教會公費支出參與普世教協所召開原住民和好進程會議，都是由具原住民或神學院學生身分的人參加，林在2016年6月間卻利用權責，以「優秀青年」名義不是原住民、也不讀神學院的兒子林乃頌參加。

台灣百合正義會指出，長老教會30萬會友中，優秀青年何其多？林卻圖利其兒子、損害長老教會，涉犯刑法第342條背信罪，此外，林利用職務之便犯下的圖利、背信罪還不只一件，司法目前已介入調查，但未來不論法律如何判決，林都已違反聖經十誡及教會規條，根本不宜再穿上牧師服。

台灣百合正義會更質疑，長老教會今年1月16日召開總會常置委員會議，以劉伯恩官司纏身為由，動議停止其董事長職務，林非但不秉公處理，還極力阻擋議程進行，包庇劉的意圖昭然若揭，這樣的人真有資格擔任長老教會總幹事？

台灣百合正義會表示，馬偕醫院近期將選出第18屆董事15席，其中14席已由各中會及總會遴選暫定，依慣例最後1席應由總會議長、副議長共同商議指定，林企圖留給劉的人馬，罔顧倫理阻止議長、副議長參與。

台灣百合正義會擔憂，若林、劉的計畫成功，劉在董事會的人馬將會過半，無疑成為「地下皇帝」，實質控制馬偕醫院、馬偕醫學院2個董事會，每年近百億的採購權力及2018年70億元工程款的3個標案，也將落入林、劉手中，百合正義會過去半年揭弊的努力也將化為泡影。

去年12月間，台灣百合正義會率先告發劉伯恩等人涉嫌背信，劉則提告加重誹謗反擊，並透過台灣教會公報發佈新聞。台灣百合正義會認為報導內容大量引用劉等人的言論，報導不公正，本月赴北檢再告誹謗，台灣百合正義會今爆料，提告3天後，他們就收到一封抹黑威脅的訊息，內容更恐嚇「這次會變成百合不義了。會死得很難看，一定會付出慘痛的代價。」