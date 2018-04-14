大甲媽遶境彰化 驚傳信徒臉部遭嚴重炸傷送醫搶救

今天下午3時大甲媽祖鑾轎從台中市大度橋進入彰化市區，現場萬頭鑽動，相當熱鬧。（記者湯世名攝）

2018-04-14 16:26

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境進香，今天白天正準備從台中市大度橋入境彰化市區遶境時，驚傳有彰化市東區大度橋附近的信眾在鋪設鞭炮串時，不慎誤燃地面的鞭炮，瞬間引爆鞭炮狂炸，造成該名27歲信眾慘遭炸傷，送彰化基督教醫院搶救，臉部有5到10公分撕裂傷，傷勢相當嚴重，已送往開刀房手術搶救中。

據了解，大甲媽祖鑾轎今天上午仍在台中市大肚區遶境時，彰化市大度橋附近的信徒也準備恭迎媽祖聖駕到來，在地面鋪設鞭炮、高空煙火等爆竹，不料，就在鋪設爆竹煙火的過程中，不慎引燃地面的鞭炮，造成大量爆竹瞬間引燃狂炸，其中1名信眾因閃避不及慘遭炸傷，傷勢相當嚴重，彰化縣消防局據報派員趕往搶救，將他送往彰化基督教醫院急救，臉部有5至10公分的撕裂傷，並且有2度灼傷，由於傷勢嚴重，已送往手術室開刀，可能有毀容之虞，需進行臉部重建手術，這也是今年大甲媽遶境進香活動中，首起信眾遭爆竹炸傷的意外。

彰化縣消防局呼籲，民眾使用爆竹、煙火時應注意自身安全，夜間10時嚴禁燃放煙火爆竹，今年消防局與警方合作稽查違法施放煙火，一旦有違法絕對取締，絕不手軟。

今天下午3時大甲媽祖鑾轎從台中市大度橋進入彰化市區，現場萬頭鑽動，相當熱鬧。（記者湯世名攝）

大甲媽祖遶境都有熱情信眾準備爆竹煙火恭迎，但也潛藏危機。（資料照）

大甲媽祖遶境都有熱情信眾放煙火恭迎，但也充滿危險。（資料照）