慘了！機車撞賓利 騎士擔心賠不完

台北市市民大道微風廣場大門前，發生機車撞上千萬名車賓利的事故，而這輛賓利是微風廣場的公務車，保全立刻拿出交通錐保留事故現場。（記者陳恩惠翻攝）

2018-04-13 17:23

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市市民大道四段微風廣場前，今天（13日）中午發生一起車禍，一輛直行在市民大道上的紅色摩托車，意外撞上前方突然橫越道路、駛向迴轉道的黑色賓利，造成賓利左後車門鈑金凹陷，騎士則神色緊張，站在車頭破損的機車旁打電話，台北市松山分局交通隊到場調查，先對張姓女駕駛與男騎士進行酒測，雙方酒測值都是零，幸無人傷，只車損，至於車禍發生的原因與責任，將進一步鑑定，再談後續相關賠償責任。

松山警方調查，黑色賓利轎車是微風廣場的公務車，平常由張姓女駕駛負責載客接送，事發當時，女駕駛在正門口下客後，空車想迴轉至市民大道往東方向，疑因貪圖一時方便，未依規定至前方下一處迴轉道，逕自跨越車道，直往迴轉道駛去。

24歲張姓機車則說，他一路直行市民大道，看見前方轎車打左轉方向燈正要駛入迴轉道，尾隨在後的他加快速度偏向右，想超越左轉轎車，不料，右前方突然插出這部黑色賓利，想尾隨前方轎車一塊迴轉，他當場反應不及，雖盡力煞車，還是撞上，相當擔心要賠上天價的修車費。

目擊者說，賓利轎車從微風廣場的正門口駛出時，疑要左轉市民大道往東行駛，卻未依照規定走下一個迴轉道，於是從微風廣場正門口的車道直接穿越市民大道進入迴轉道，意外被直行市民大道的機車撞上，造成左後車門鈑金明顯凹陷，所幸無人受傷；由於賓利車是微風廣場公務車，百貨公司保全立刻出面放置交通錐，保持事故現場，還企圖阻止路過民眾拍照。

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