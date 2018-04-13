男亂噴滅火器跟4屁孩打群架 倒楣超商茶葉蛋全毀

一鍋價值500元的茶葉蛋全毀。（記者王宣晴翻攝）

2018-04-13 12:50

〔記者王宣晴／新北報導〕28歲的蔡姓男子今晨徘徊在新北市三重文化北路一處超商前，與4名青少年發生口角衝突，還持路邊的滅火器噴灑攻擊，4名青少年遭襲後抓起手邊的安全帽圍毆蔡男，雙方一路打進超商，造成店內滿地乾粉，一鍋價值500元的茶葉蛋也全毀，警方到場後協助遭毆傷的蔡男送醫，並依法通知涉案群眾到案說明。

警方調查，蔡男有多項毒品前科，是轄內的毒品列管人口。今晨2時許，18歲的張姓男子與另外3名少年準備到文化北路的雞排店找朋友聊天，但因雞排店正在收攤，4人便站在對面的超商閒聊，沒想到徘徊在附近的蔡男突然上前，大嗆：「你們想打架啊！」

莫名被嗆的4人原先不以為意，不料蔡男抓起超商店外的滅火器，朝他們噴灑攻擊，4人氣的抓起安全帽反擊，雙方打進店內，蔡男頭部多處擦傷，左眼角還掛彩流血，超商內一陣混亂，4人行兇後隨即逃逸。

警方表示，獲報趕抵後只見蔡男滿頭是血，趕緊協助他送醫急救，所幸暫無生命危險；隨後調閱監視器，鎖定3輛機車車牌，今早將行兇的4人帶回警局，4人對犯行坦承不諱，訊後依傷害罪嫌送辦。

而因蔡男持滅火器在超商內四處噴灑，造成店內滿地乾粉，波及到不少商品，一鍋價值500元的茶葉蛋也全毀，店家向蔡男提出毀損告訴，待蔡男出院後將依法送辦。