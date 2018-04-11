雇外籍看護遭罰 法官：孝親免罰

嚴女雇用外籍看護卻挨罰，法官以純屬孝親並無利益，判決免罰，此為示意圖。（資料照）

2018-04-11 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕桃園一名嚴姓女子因媽媽身體不方便，便請人力仲介公司幫忙找臨時看護，且事先確認，認為外籍看護身分沒問題才雇用，事後卻被查出該外籍看護工作許可過期，法院認為嚴女找看護照護媽媽，純粹孝親行為，撤銷裁罰。

據《聯合報》報導，嚴女媽媽前年5月因手術引起腦梗塞導致左半邊不能動，她想找臨時看護，先上經濟部網站查詢人力仲介公司是否合法登記，和人力仲介面談時，也當場確認這名印尼外配持有健保卡和居留證，且居留日期到去年8月並拍照存證，認為沒問題才以日薪1800元聘僱，但兩個月後移民署查獲外籍看護時，發現工作許可已逾期，因嚴女未審查「依親之戶籍謄本正本」，以違反就業服務法裁罰嚴女15萬元，嚴女認為她「己善盡注意義務」，訴請撤銷。

桃園市府表示，依規定聘僱外籍看護，審查居留證外，依親的戶籍文件正本也要一併審查，嚴女沒有審視戶籍資料正本，認為裁罰有理。但法官審理後認為，聘僱外配須審查依親戶籍謄本正本的規定，除非學習過就業服務法實務課程才會知曉，很難嚴苛要求一般民眾熟悉法令，且僱請看護照看媽媽，無任何利益，純粹是孝親行為，應免罰才符比例原則，判決撤銷裁罰。