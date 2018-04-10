孫安佐精神不濟可安全下莊？ 警長：根本沒看過報告

孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，因戲言欲朝就讀的學校開槍遭舉報，遭當地警方逮捕，目前被拘留於賓州德拉瓦郡監獄中。（圖擷自臉書）

2018-04-10 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，因戲言欲朝就讀的學校開槍遭舉報被當捕，美國執業律師邱彰則提出孫安佐已確認「精神不濟」有機會返台的說法，但負責此案的賓州上達比警察局（Upper Darby Police）局長奇伍德（Michael Chitwood）回應說，他根本還沒看過鑑定報告。

孫安佐因在美國賓州涉嫌恐怖威脅，被當地警察逮捕，目前被拘留於賓州德拉瓦郡監獄中，引發外界關注，近日邱彰更屢屢在臉書更新最新案情，稱孫安佐做過精神鑑定後，被認為精神不濟，可望「安全下莊」，但此說引發外界質疑之餘，也有媒體詢問到奇伍德的說法。

《三立新聞》報導，奇伍德透過電子郵件澄清，他根本沒有看過醫生為孫安佐做的精神鑑定報告。且擁有美國律師執照的律師侯慶辰也說，目前的證據對孫安佐很不利，因為孫安佐曾用學校iPad搜尋購買槍枝和彈藥資訊，加上警方搜出大量子彈及1把9釐米手槍，iPad裡面還發現有一些犯罪計畫，可能「會升級到聯邦的層次」，認為狄鶯說只是「玩笑話」的說詞不攻自破。侯慶辰也指出，對於律師記者會突然取消的原因，合理懷疑是因為有了新物證，甚至可能對孫安佐不利。