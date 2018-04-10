醉男鬧事打警、咬警 法院給他緩刑的原因竟是…

2018-04-10 19:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕您認同嗎？彰化縣張姓男子酒後鬧事，還咬傷、打傷2名員警，彰化地院審理時，張男否認攻擊警察，辯稱是警察攻擊他，他是正當自衛，一審法官不採信，認為他無悔意且態度不佳，依傷害罪判處徒刑3月，可易科罰金；張男上訴二審，雖與員警和解，仍拒絕認罪。台中高分院認為，前科累累的張男已有10年沒犯法，維持3個月徒刑，但以暫不執行為適當，給他緩刑2年，條件是接受法治教育課程3場次，全案判決確定。

判決書指出，張男去年6月29日凌晨，懷疑3輛陌生汽車從他住處門前經過，想對他不利，大聲咆哮、丟擲雜物，居民不堪其擾，透過縣議員報警。警方見張男喝得醉醺醺，擔心發生意外，依警察職權行使法，要將張男帶回派出所管束，張男卻張嘴咬傷李姓員警手臂，又徒手把蔡姓員警打得嘴唇撕裂傷，警方依傷害與妨害公務罪法辦。

彰化地院審理時，張男不否認與警方發生衝突，但他辯稱警察攻擊他，他只是正當防衛，一審不採信，又認為他犯後態度欠佳又毫無悔意，同時觸犯傷害罪與妨害公務罪，以刑責比較重的傷害罪論處，判處徒刑3月，可易科罰金9萬元。

張男上訴二審，他雖與兩名警察和解，但仍堅持自己沒犯錯，台中高分院認為，張男雖仍拒絕認罪，但已與警察和解，更重要的是，張男從2002年起，陸續犯下1次妨害自由罪、3次違反麻醉藥品管理條例、2次觸犯肅清煙毒條例以及1次偽造有價證券罪，多次進出監獄，最後一次出獄是2006年3月底，至今已超過10年沒有再犯罪，這次觸法以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，條件是要參加3場法治教育課程，全案判決確定。

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