孫叔叔住進加護病房 拒菸活動仍充滿他的蹤影

李明依（中）與戒菸義工陳若穎（右）、宋蘋恩（左）呼籲民眾拒絕菸害。（記者吳政峰攝）

2018-04-10 16:37

〔記者吳政峰／台北報導〕長期投入拒菸公益活動的孫越，1個月前因膽結石而造成胰臟發炎，住進台大醫院治療，昨（9）日在醫師建議下住進加護病房，好友李明依今（10）日赴法務部主持「戒菸就贏比賽」活動表示，孫叔叔雖在療養中，仍念茲在茲這場記者會，連戒菸手環都是孫叔叔的得意之作，呼籲民眾若愛惜這位「社會良心」，就著手戒菸吧！

李明依指出，上次在孫叔叔家中與他用餐，雙方相談甚歡，得悉他住進醫院後，便用電話與LINE與其聯繫，避免親自前往探視，減少感染機會，也盼民眾給孫叔叔安靜的養病空間，因為他喜歡給別人看到「健康的樣子」。

李明依說，孫叔叔投身戒菸數十年，精神已融入每場戒菸活動內，連戒菸手環都是他的心血，會場人手一個手環，期望大家響應他的精神，拒絕菸害圍繞生活。

記者會一開始，法務部政務次長陳明堂即請眾人一起替孫叔叔打氣，並表示孫叔叔是他從小到大的偶像，相信他能夠安然康復。

陳明堂指出，法務部矯正署本次也參與這項比賽，發給5.6萬收容人報名表，戒菸成功可以增加接見次數及加分，鼓勵收容人戒菸。

本項活動由董氏基金會、國民健康署、法務部、和碩集團、微風慈善基金會舉辦，從2002年開辦，每兩年一屆，今年為第九屆，鼓勵民眾戒菸，4月底前上華文戒菸網報名，只要5月完全不吸菸，就有機會抽獎金30萬元等獎項。