高市警破「九仔生」大賭場 逮29人、125萬賭資

高市警破「九仔生」職業大賭場，起出125萬賭資逮29人。（記者黃良傑翻攝）

2018-04-10 13:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕仁武工廠暗藏「九仔生」職業大賭場，高市警局督察室靖紀小組會同仁武警分局直搗賭場，逮獲沈姓主持人和把風男、賭客共29人，查扣23顆骰子、125萬7700元賭資，抽頭金約1000元，警方今將4名賭場圍事者送辦，25賭客裁罰。

督察室靖紀小組獲報，有「九仔生」職業大賭場，藏匿於未經合法設立的工廠內，出入工廠人士混雜，工廠作業管制嚴格，靖紀組員喬裝工人探路，發現賭場位於仁武區水管路周邊，門外還有黃姓、盧姓男子負責把風，聚賭時間竟從下午2點就開張，一直到晚上8點，相當囂張。

警方發現賭場設有大型鐵捲門，左側開孔加裝活動監視窗，由門內往外窺視，輕易就可過濾賭客，若見陌生人徘徊或風吹草動，立即通知沈姓主持人暫停賭博，並派人出去查看、詢問，若是賭客上門，立即由門內把風男按遙控器開鐵捲門，令警方查緝相當困難。

靖紀小組昨晚見時機成熟，會同仁武分局員警兵分二路，自賭場的前門及後門迅速直搗黃龍，把風男來不及反應就被制伏，此時賭場內賭客仍渾然不知，仍在么喝豪賭，見警衝入喝令不要動，賭客當場傻眼，警方一舉破獲「九仔生」職業大賭場。

督察室今天指出，該賭場是沈姓男子為首負責主持，由林姓男子提供場地工廠，黃姓、盧姓男子負責把風，25名賭客年齡分佈從33歲至82歲，現場查扣賭資125萬7700元，抽頭金額約1000元另查獲遙控器1個、撲克牌1副、骰子23顆、主持人及把風人員連絡用手機3支等證物，案內主持人沈○佗、把風黃○旺、盧○慈及提供場地工廠負責人林○祺等4人依刑法賭博罪移送偵辦，其餘賭客25人則依社會秩序維護法裁罰。

高市警破「九仔生」職業大賭場，起出23顆骰子、125萬元賭資，共逮獲主持人、把風男和賭客共29人。（記者黃良傑翻攝）

高市警破「九仔生」職業大賭場，起出23顆骰子、125萬元賭資，共逮獲主持人、把風男和賭客共29人。（記者黃良傑翻攝）

警方發現賭場設有大型鐵捲門，左側開孔加裝活動監視窗，由門內往外窺視，輕易就可過濾賭客。（記者黃良傑翻攝）